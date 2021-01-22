22 Ocak 2021, Cuma
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Antalya'da sahte içki operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

'nın ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Evlerine düzenlenen operasyonda 605 litre etil alkol, 79 şişe sahte içki, 10 litre sahte alkol, 11 boş içki şişesi, 5 litrelik boş etil alkol bidonu ve 25 etiket ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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Antalya'da sahte içki operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki yapan ve satanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce V.D. ile H.B'nin sahte içki üretimi yaptıkları belirlendi.

V.D'nin ilçe merkezindeki ve H.B'nin Antalya merkezdeki evlerine düzenlenen operasyonda 605 litre etil alkol, 79 şişe sahte içki, 10 litre sahte alkol, 11 boş içki şişesi, 5 litrelik boş etil alkol bidonu ve 25 etiket ele geçirildi.

Operasyonda V.D. ile H.B. gözaltına alındı.

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