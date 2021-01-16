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İzmir’de sahte içki nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti

’de metil alkol zehirlenmesi belirtisiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.01.2021
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İzmir’de sahte içki nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti

Yılbaşı akşamı yakınları tarafından sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen ve tedavisi yoğun bakımda süren N.K., gece saatlerinde hayatını kaybetti. Dün alkol tükettikten sonra fenalaşarak aynı hastaneye getirilen E.İ. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

N.K. ve E.İ.'nin cenazeleri otopsi yapılmak üzere morguna götürüldü.

İzmir'de sahte içkiden ölümlerin artışa geçtiği 9 Ekim 2020'den bu yana metil alkol zehirlenmesi nedeniyle ölen kişi sayısı 42'ye ulaştı.

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