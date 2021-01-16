İzmir’de sahte içki nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti

Yılbaşı akşamı yakınları tarafından sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen ve tedavisi yoğun bakımda süren N.K., gece saatlerinde hayatını kaybetti. Dün alkol tükettikten sonra fenalaşarak aynı hastaneye getirilen E.İ. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.