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Son dakika: Ankara'da sahte içki operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika haberi... 'da yılbaşı öncesi polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 310 litre etil alkol ve 146 şişe sahte içki ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 31.12.2020
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Son dakika: Ankara'da sahte içki operasyonu: 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, yeni yıl öncesi , , , , , ve ilçelerinde sahte içkiye yönelik denetim yaptı.

28-31 Aralık tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 310 litre etil alkol, 146 şişe sahte içki, 3 bin 466 sahte etiket, 807 içki aroma kiti, 3 alkol ölçüm aparatı, 5 huni, 80 içki şişesi kapüşonu ve 12 sahte bandrol ele geçirildi.

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