28-31 Aralık tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 310 litre etil alkol, 146 şişe sahte içki, 3 bin 466 sahte etiket, 807 içki aroma kiti, 3 alkol ölçüm aparatı, 5 huni, 80 içki şişesi kapüşonu ve 12 sahte bandrol ele geçirildi.

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