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AK Parti'den yeni yasa teklifi: Askerliğini yapmayan milletvekilleri dönem sonunda bu görevleri ifa edecekler

Son dakika haberine göre... Grup Başkanvekili , "Bugün 44 maddelik ile ilgili yasa teklifimizi Meclis Başkanlığına sunuyoruz. Askerliğini yapmayan milletvekilleri dönem sonunda bu görevleri ifa edecekler" dedi.Mehmet Muş, yargı reformu üzerinde çalıştıklarını ve belli bir noktaya geldiğini bildirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, uzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirleneceğini içeren bir kanun teklifi vereceklerini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 22.01.2021 Güncelleme Tarihi: 22.01.2021
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AK Parti'den yeni yasa teklifi: Askerliğini yapmayan milletvekilleri dönem sonunda bu görevleri ifa edecekler

Grup Başkanvekili , "Bugün 44 maddelik Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili yasa teklifimizi Meclis Başkanlığına sunuyoruz. Askerliğini yapmayan milletvekilleri dönem sonunda bu görevleri ifa edecekler" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, uzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirleneceğini içeren bir kanun teklifi vereceklerini bildirdi.

Mehmet Muş, yargı reformu üzerinde çalıştıklarını ve belli bir noktaya geldiğini bildirdi.

AK Partili Mehmet Muş’tan HDP’li Erol Katırcıoğlu'nun zafer işareti” yapmasına sert tepki AK PARTİLİ MEHMET MUŞ’TAN HDP’Lİ EROL KATIRCIOĞLU'NUN "ZAFER İŞARETİ” YAPMASINA SERT TEPKİ

HDP'Lİ VEKİLİN "ZAFER İŞARETİNE" SERT TEPKİ

'da evlat nöbetindeki annelere zafer işareti yapan Milletvekili 'na da sert tepki gösteren Mehmet Muş, "HDP tavrını terörden yana koymaktadır" dedi.

HAYVAN HAKLARI YASASI

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "() Bazı değişiklikler yapılacak. Belli bir noktaya geldi. Bazı sorumluluklar getiriyoruz. 'Bir hayvanı aldım, 15 gün sonra sıkıldım, bunu sokağa atayım'. Bunu yapamayacak. Eğer bir hayvanı alıyorsanız, sahipleniyorsanız, bunun sorumluluğunu yerine getireceksiniz. Çip sistemini yaygınlaştıracağız." dedi.

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Evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapan HDP'li vekil Erol Katırcıoğlu'na şok! Soruşturma başlatıldı EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE ZAFER İŞARETİ YAPAN HDP'Lİ VEKİL EROL KATIRCIOĞLU'NA ŞOK! SORUŞTURMA BAŞLATILDI
HDP’li Erol Katırcıoğlu'nun zafer işareti yapmasına evlat nöbeti tutan aileler tepki gösterdi HDP’Lİ EROL KATIRCIOĞLU'NUN ZAFER İŞARETİ YAPMASINA EVLAT NÖBETİ TUTAN AİLELER TEPKİ GÖSTERDİ

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