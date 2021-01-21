21 Ocak 2021, Perşembe
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Türkiye'den Ukrayna'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, '''nın kentinde bir huzurevinde çıkan yangında çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Dost ve kardeş Ukrayna halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, elim olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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Türkiye'den Ukrayna'ya taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Harkov şehrinde bir huzurevinde çıkan yangında çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

"Dost ve kardeş Ukrayna halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz" ifadesine yer verilen açıklamada, elim olayda hayatını yitirenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralananlara da acil şifalar dilendi.

Ukrayna'nın Harkov kentinde bir huzurevinde çıkan yangında 15 kişi ölmüş, kurtarılan 11 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

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