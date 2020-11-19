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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Başkan Erdoğan yangında küle dönen Vaniköy Camisi'nde incelemede bulundu Başkan Erdoğan yangında küle dönen Vaniköy Camisi'nde incelemede bulundu Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Kasım'da çıkan yangında tahribata uğrayan Vaniköy Camisi'nde incelemede bulundu. Burada incelemede bulunan Erdoğan, yangın sonrası başlatılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Giriş Tarihi: 19.11.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 14:19
BaşkanErdoğan, öğle saatlerinde Eyüp Sultan Mezarlığı'na giderek gazeteci, yazar ve hikayeci Ahmet Kekeç ile yazar ve gazeteci Şule Yüksel Şenler'in kabirlerini ziyaret etti.
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Erdoğan, daha sonra 15 Kasım'da çıkan yangında tahribata uğrayan, tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ihya edilecek olan tarihi Vaniköy Camisi'ne geldi.
Burada incelemede bulunan Erdoğan, yangın sonrası başlatılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da eşlik etti.