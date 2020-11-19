Başkan Erdoğan yangında küle dönen Vaniköy Camisi'nde incelemede bulundu

BaşkanErdoğan, öğle saatlerinde Eyüp Sultan Mezarlığı'na giderek gazeteci, yazar ve hikayeci Ahmet Kekeç ile yazar ve gazeteci Şule Yüksel Şenler'in kabirlerini ziyaret etti.

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