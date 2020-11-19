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Başkan Erdoğan yangında küle dönen Vaniköy Camisi'nde incelemede bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Kasım'da çıkan yangında tahribata uğrayan Vaniköy Camisi'nde incelemede bulundu. Burada incelemede bulunan Erdoğan, yangın sonrası başlatılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Giriş Tarihi: 19.11.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 14:19
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Başkan Erdoğan yangında küle dönen Vaniköy Camisi'nde incelemede bulundu

BaşkanErdoğan, öğle saatlerinde Eyüp Sultan Mezarlığı'na giderek gazeteci, yazar ve hikayeci Ahmet Kekeç ile yazar ve gazeteci Şule Yüksel Şenler'in kabirlerini ziyaret etti.

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Başkan Erdoğan yangında küle dönen Vaniköy Camisi'nde incelemede bulundu

Erdoğan, daha sonra 15 Kasım'da çıkan yangında tahribata uğrayan, tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ihya edilecek olan tarihi Vaniköy Camisi'ne geldi.

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Başkan Erdoğan yangında küle dönen Vaniköy Camisi'nde incelemede bulundu

Burada incelemede bulunan Erdoğan, yangın sonrası başlatılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

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Başkan Erdoğan yangında küle dönen Vaniköy Camisi'nde incelemede bulundu

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da eşlik etti.

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Başkan Erdoğan yangında küle dönen Vaniköy Camisi'nde incelemede bulundu