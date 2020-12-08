Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangının nedeni belli oldu
Son dakika haberleri... Tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu ortaya çıktı. Yangının eskiyen elektrik tesisatından çıktığı belirtildi.
GÜNDEM DHA
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Tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, yangının eskiyen elektrik tesisatından çıktığı tespitine yer verildi.
Yangında kasıt olmadığı belirtilen raporda, eskimiş elektrik sistemini denetlemeyen vakıf yönetimi, gerekli tedbirleri almakta yeterli dikkati göstermediği için kusurlu bulundu.
Detaylar gelecek...