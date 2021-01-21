ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı? 4-15 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılan güz dönemi final sınavının sonuçları için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Herhangi bir sebepten dolayı eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren öğrenciler, Atatürk Üniversitesi'nden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Soru ve cevapların ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 Atatürk Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

4-15 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen final sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. Bir önceki sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanmıştı. Buna göre, final sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.