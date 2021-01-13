2021'de de vatandaşa ekonomik destek devam edecek! Yeni reform paketleri gelecek

Devlet, koronavirüsün etkilerinden vatandaşları korumak amacıyla sürdürdüğü destek ödemelerini artırıyor. Bu kapsamda yeni yılda en düşük işsizlik maaşı 1.431 TL'ye, kısa çalışma ödeneği de 2.146 TL'ye yükseldi. Mücadelenin ön safındaki sağlık personeline de iki aylık ek ödeme yapılacak. 1 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere yapılabilecek ödemelerin kapsamı ve oranı, Bakanlık tarafından belirlenecek. Kritik öneme sahip tarımsal üretim de ihmal edilmeyecek. Çiftçilere bu yıl toplam 24 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapılacak. Orman köylülerine de 60 milyon lirası hibe olmak üzere 300 milyon lira ayrıldı. En az 10 bin üretici sosyal ve ekonomik projelerden faydalanacak.