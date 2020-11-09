09 Kasım 2020, Pazartesi
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MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

(), bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 /'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.11.2020
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MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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