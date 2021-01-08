Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, sızma girişimleri başarısız olan teröristlerin taciz atışına geçtiğini belirtti. Yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
GÜNDEM AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde olduğu gibi Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı ve sızma girişimlerine de izin vermeyeceğiz. Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.