21 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den reform mesajı: Her alanda sürdüreceğiz

Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den reform mesajı: Her alanda sürdüreceğiz

Son dakika haberine göre Ekonomi ve hukuk alanında yapılması planlanan reformlar hakkında konuşan Adalet Bakanı , "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde reformları her alanda yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
ABONE OL

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen "5. Yılında İstinaf Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Sosyal medya üzerinden kendisine yönelik çağrılarla değinen Gül, "Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum" dedi.

Gül, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar, kurallar, usuller işler; hukuk işler. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz" ifadelerini kullandı.

Kimsenin adalet bakanından bu işleyişe müdahale etmesini bekleyemeyeceğini söyleyen Gül, "Adalet Bakanının cübbesi yoktur, görevim süresince o cübbeyi giymedim ve kimse kusura bakmasın asla da giymeyeceğim" diye konuştu.

Ekonomi ve hukuk alanında yapılması planlanan reformlara da değinen Gül, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde reformları her alanda yapmayı sürdüreceğiz. Çünkü insan ve onuru her şeyin başındadır" dedi.

Son dakika: Türkiye’nin merakla beklediği reform taslağı Başkan Erdoğan’a sunuldu SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN MERAKLA BEKLEDİĞİ REFORM TASLAĞI BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULDU
2021de de vatandaşa ekonomik destek devam edecek! Yeni reform paketleri gelecek 2021'DE DE VATANDAŞA EKONOMİK DESTEK DEVAM EDECEK! YENİ REFORM PAKETLERİ GELECEK
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlundan ABye destek ve reform çağrısı SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN AB'YE DESTEK VE REFORM ÇAĞRISI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA