Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den reform mesajı: Her alanda sürdüreceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen "5. Yılında İstinaf Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Sosyal medya üzerinden kendisine yönelik çağrılarla değinen Gül, "Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum" dedi.

Gül, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar, kurallar, usuller işler; hukuk işler. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz" ifadelerini kullandı.

Kimsenin adalet bakanından bu işleyişe müdahale etmesini bekleyemeyeceğini söyleyen Gül, "Adalet Bakanının cübbesi yoktur, görevim süresince o cübbeyi giymedim ve kimse kusura bakmasın asla da giymeyeceğim" diye konuştu.

Ekonomi ve hukuk alanında yapılması planlanan reformlara da değinen Gül, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde reformları her alanda yapmayı sürdüreceğiz. Çünkü insan ve onuru her şeyin başındadır" dedi.