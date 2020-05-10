Ekrem İmamoğlu liyakat dedi! CHP’liyi atadı: İtfaiyedeki tatbikat kazası kadrolaşmanın sonucu mu?
İstanbul Kadıköy’de itfaiye tatbikatı sırasında merdivenin kırılması sonucu 1 itfaiye erinin vefat etmesi 1’inin de yaralanması CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun belediyede liyakat sahibi olmayan kişileri göreve getirmesini akıllara getirdi. CHP’nin Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Remzi Albayrak, İBB’de itfaiye daire başkanı olarak atanmıştı. Asker kökenli olan Albayrak aynı zamanda İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan mezun… Albayrak’ın itfaiyecilikle ilgili ne bir tecrübesinin ne de eğitiminin bulunmaması dikkat çekiyor.
İstanbul Kadıköy'de itfaiye tatbikatı sırasında 63 metrelik merdiven kırılmış iki itfaiye erinden birisi hayatını kaybetmişti. :Diğerinin tedavisi ise sürüyor.
Hasanpaşa Mahallesi, Mahmut Baba Sokak'ta meydan gelen olayda Kadıköy İtfaiye İstasyonu'nda görevli ekibin tatbikatı sırasında merdivenin kırılması üzerine iki itfaiye eri istasyonun karşısındaki apartmanın çatısına düşmüştü.
Hastaneye kaldırılan itfaiyecilerden Emircan Çolak hayatını kaybederken, İstanbul İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada olayın tatbikat sırasında meydana geldiği açıklanmıştı.
İtfaiye tatbikatı sırasında yaşanan facia CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun belediyedeki kadrolaşma faaliyetlerini tekrar gündeme getirdi. Seçimlerden önce liyakat sahiplerine görev vereceklerini söyleyen Ekrem İmamoğlu'nun 3 Eylül 2019 günü İtfaiye Daire Başkanlığı'na CHP'nin Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Remzi Albayrak'ı ataması dikkat çekti.
Remzi Albayrak, CHP'den Belediye Başkanlığı adaylığı sırasında "Bayrampaşa'ya bayram gelecek" sloganıyla kampanya yürütmüştü.
Asker kökenli olan Albayrak aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'ndan mezun… Albayrak'ın itfaiyecilikle ilgili ne bir tecrübesinin ne de eğitiminin bulunmaması dikkat çekiyor.
Diğer taraftan CHP'nin itfaiye içerisinde de ehil olmayan kişilere görevler verdiği belirtiliyor. İBB'den kaynaklarından edinilen bilgilere göre, itfaiye şoförleri amir yardımcısı yapılırken düz itfaiye erleri de amir ya da amir yardımcısı pozisyonuna getiriliyor.
(DAMLA KAYA/SABAH)
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İsak Haleva'dan salgınla mücadeleye övgü
- Normalleşme için tarihler belli oldu
- Suriye'de neler oluyor?
- "CHP’nin Kırmızı Pazartesi'si..."
- 65 yaş üstü vatandaşlar 50 gün sonra sokakta!
- 'İsimsizler' provokasyonu: Türkiye’de kargaşa çıkarmak istiyorlar
- Okullar ne zaman açılacak?
- Düğün yasağı ne zaman kalkacak?
- İçişleri Bakanlığından 81 ile sokağa çıkma serbestisi genelgesi
- Firari Dündar’ın villa kaçırma operasyonu...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PUBG Mobile Miramar haritası yenilendi! PUBG 13. yeni sezon ne zaman başlayacak? 12. sezon bitiş tarihi belli mi?
- Son dakika: Düğün yasağı ne zaman kalkacak? Düğün salonları ne zaman açılacak? İlgili genelge yayımlandı mı?
- BİM 12 Mayıs aktüel kataloğu: Oral-B şarjlı diş fırçası dikkat çekiyor! BİM'de bu hafta neler olacak?
- Diyanet takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Kadir Gecesi tarihi hangi gün? Kadir Gecesi'nin önemi nedir?
- MEB açıklamaları: Bazı illerde okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Haziran'da okullar var mı?
- MEB açıklaması: 18 Mart'ta atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? 2020 kararnameler gönderildi mi?
- 10 Mayıs kargolar açık mı? Sokağa çıkma yasağında bugün MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT kargo çalışıyor mu?
- 65 yaş üstüne sokağa çıkma izni saat kaçta başlayacak, bitecek? 10 Mayıs'ta yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?
- Anneler Günü mesajları 2020: En duygusal ve anlamlı Anneler Günü mesajları, şiirleri burada! (Kısa, uzun)
- 1971'deki Muhammed Ali Joe Frazier maçında fotoğraf çeken kimdir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (9 Mayıs)
- İtikaf nasıl yapılır? Evde itikaf olur mu? Ramazan ayının son 10 günü yapılan itikaf ne demek, nedir?
- Son dakika: Bankalardan peş peşe açıklamalar! Bayram kredisi veren bankalar hangileri? İşte güncel liste...