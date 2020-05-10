Ekrem İmamoğlu liyakat dedi! CHP’liyi atadı: İtfaiyedeki tatbikat kazası kadrolaşmanın sonucu mu?

İstanbul Kadıköy'de itfaiye tatbikatı sırasında 63 metrelik merdiven kırılmış iki itfaiye erinden birisi hayatını kaybetmişti. :Diğerinin tedavisi ise sürüyor.

Hasanpaşa Mahallesi, Mahmut Baba Sokak'ta meydan gelen olayda Kadıköy İtfaiye İstasyonu'nda görevli ekibin tatbikatı sırasında merdivenin kırılması üzerine iki itfaiye eri istasyonun karşısındaki apartmanın çatısına düşmüştü.





Hastaneye kaldırılan itfaiyecilerden Emircan Çolak hayatını kaybederken, İstanbul İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada olayın tatbikat sırasında meydana geldiği açıklanmıştı.

İtfaiye tatbikatı sırasında yaşanan facia CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun belediyedeki kadrolaşma faaliyetlerini tekrar gündeme getirdi. Seçimlerden önce liyakat sahiplerine görev vereceklerini söyleyen Ekrem İmamoğlu'nun 3 Eylül 2019 günü İtfaiye Daire Başkanlığı'na CHP'nin Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Remzi Albayrak'ı ataması dikkat çekti.





Remzi Albayrak, CHP'den Belediye Başkanlığı adaylığı sırasında "Bayrampaşa'ya bayram gelecek" sloganıyla kampanya yürütmüştü.





Asker kökenli olan Albayrak aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'ndan mezun… Albayrak'ın itfaiyecilikle ilgili ne bir tecrübesinin ne de eğitiminin bulunmaması dikkat çekiyor.





Diğer taraftan CHP'nin itfaiye içerisinde de ehil olmayan kişilere görevler verdiği belirtiliyor. İBB'den kaynaklarından edinilen bilgilere göre, itfaiye şoförleri amir yardımcısı yapılırken düz itfaiye erleri de amir ya da amir yardımcısı pozisyonuna getiriliyor.



(DAMLA KAYA/SABAH)