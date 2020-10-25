CHP'de liyakat anlayışı! Kaftancıoğlu'nun eski yardımcısı Hamidiye Su'da uzman oldu!

NEJLA KAYABAŞI: CHP'li Maltepe Belediyesi'ne ait Maltepe Sağlık, Turizm, Eğitim, Otopark, Temizlik ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde büro işçisi olarak görülüyor.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç döneminde Kasım 2018'de işe alındığı görülüyor. Ancak o da büroya uğramadan maaş alıyor.



'GURUR DUYUYORUZ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ise 31 Temmuz 2019 tarihinde CHP İzmir İl başkanlığı'nı ziyaret etti. Kaftancıoğlu, 6 yardımcısıyla ilgili iddialar üzerine "Manşeti görünce çok mutlu oldum. O gençler gece gündüz çalışıp, siyaset yapabilmek için zaman bulmaya çalışıp, bulamadıkları için 7/24 sürekli çalışan yardımcılarım. Onlarla gurur duyuyorum" iddiasında bulunmuştu.

Salıcı da aynı soruya "Benim siyaset yapabilmek için çalışan yardımcılarımın asla öyle bir şeyi yoktur. Hepsiyle gurur duyuyorum" iddiasında bulunmuştu.