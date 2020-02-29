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İşte CHP'nin liyakat anlayışı! CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın eniştesi KİPTAŞ’ta genel müdür yardımcısı oldu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.02.2020
İŞTE CHP'NİN LİYAKAT ANLAYIŞI!

Milletvekili ’ın eniştesi ’ı, ’ne aldırdığı ortaya çıktı. Bektaş Ulusan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden KİPTAŞ’ta Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olduğu öğrenildi.

Genel Başkanı 'nun, 26 Temmuz'da 'da "CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı'ndaki konuşmasında "Yönetici atamalarında liyakat esasına mutlaka uyunuz. Partizanca uygulamalardan kesinlikle kaçınınız. Efendim falan milletvekili telefon etti, onun akrabası. Hiç dinlemeyeceksin" sözleriyle belediye başkanlarına yaptığı uyarının Başkanı Ekrem uygulanmadığı ortaya çıktı.

KARABAT'IN ENİŞTESİ BEKTAŞ ULUSAN KİPTAŞ'TA YÖNETİCİ!

CHP Milletvekili 'ın eniştesi 'ı, 'ne aldırdığı ortaya çıktı. Bektaş Ulusan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden KİPTAŞ'ta Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olduğu öğrenildi.

Özgür Karabat'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı () ile görüştüğü ve eniştesi Bektaş Ulusan'ı İBB'ye alınmasını sağladığı ifade ediliyor.

KARABAT'I, NECATİ ÖZKAN VE EKREM İMAMOĞLU DESTEKLİYOR

Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü , "Kahramanın Yolculuğu" isimli kitap çıkardı. Söz konusu kitabın, "Kampanya Makinasının Yönetimi" bölümünde Özgür Karabat'ın seçimin kazanılmasında önemli isimlerden olduğu iddia edildi.

Kitapta; kampanya makinasında; birinci sırada Necati Özkan, ikinci sırada Öykü Ajans (Özkan'ın ajansı), üçüncü sırada İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun ve ekibi, dördüncü sırada proje koordinatörü Emrah Şahan, beşinci sırada bilgi işlemci Melih Gecek, altıncı sırada CHP Milletvekili Özgür Karabat (ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı), yedinci sırada Lojistik ve finansman sorumlusu Fatih Keleş, sekizinci sırada hukukçu Burcu ve dokuzuncu sırada CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun isimleri yer aldı.

Canan Kaftancıoğlu'nun, Özgür Karabat'ın eniştesi Bektaş Ulusan'ın İBB'ye atanmasından rahatsız olduğu ifade ediliyor.

İŞTE KARABAT'IN ENİŞTESİ ULUSAN'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI:

KENAN KIRAN - SABAH

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