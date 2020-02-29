İşte CHP'nin liyakat anlayışı! CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın eniştesi KİPTAŞ’ta genel müdür yardımcısı oldu!
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın eniştesi Bektaş Ulusan’ı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne aldırdığı ortaya çıktı. Bektaş Ulusan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden KİPTAŞ’ta Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olduğu öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 26 Temmuz'da Afyonkarahisar'da "CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı'ndaki konuşmasında "Yönetici atamalarında liyakat esasına mutlaka uyunuz. Partizanca uygulamalardan kesinlikle kaçınınız. Efendim falan milletvekili telefon etti, onun akrabası. Hiç dinlemeyeceksin" sözleriyle belediye başkanlarına yaptığı uyarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem uygulanmadığı ortaya çıktı.
KARABAT'IN ENİŞTESİ BEKTAŞ ULUSAN KİPTAŞ'TA YÖNETİCİ!
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın eniştesi Bektaş Ulusan'ı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aldırdığı ortaya çıktı. Bektaş Ulusan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden KİPTAŞ'ta Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olduğu öğrenildi.
Özgür Karabat'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ile görüştüğü ve eniştesi Bektaş Ulusan'ı İBB'ye alınmasını sağladığı ifade ediliyor.
KARABAT'I, NECATİ ÖZKAN VE EKREM İMAMOĞLU DESTEKLİYOR
Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan, "Kahramanın Yolculuğu" isimli kitap çıkardı. Söz konusu kitabın, "Kampanya Makinasının Yönetimi" bölümünde Özgür Karabat'ın seçimin kazanılmasında önemli isimlerden olduğu iddia edildi.
Kitapta; kampanya makinasında; birinci sırada Necati Özkan, ikinci sırada Öykü Ajans (Özkan'ın ajansı), üçüncü sırada İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun ve ekibi, dördüncü sırada proje koordinatörü Emrah Şahan, beşinci sırada bilgi işlemci Melih Gecek, altıncı sırada CHP Milletvekili Özgür Karabat (ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı), yedinci sırada Lojistik ve finansman sorumlusu Fatih Keleş, sekizinci sırada hukukçu Burcu Aydın ve dokuzuncu sırada CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun isimleri yer aldı.
Canan Kaftancıoğlu'nun, Özgür Karabat'ın eniştesi Bektaş Ulusan'ın İBB'ye atanmasından rahatsız olduğu ifade ediliyor.
İŞTE KARABAT'IN ENİŞTESİ ULUSAN'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI:
KENAN KIRAN - SABAH
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