20 Ocak 2021, Çarşamba
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Türkiye'den yeni hamle! Denizaltı Savunma Harbi Roketi korku saldı

Savunma çalışmalarına hız veren 'nin dikkat çekti. 'ın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Denizlerin en derininden, göklerin en yükseğine vatanımızın her köşesi bizlere emanet" ifadelerine yer verildi. Sistemin hedeflere tekli veya salvo atış yapabilen aynı zamanda roketi istenilen derinlikte patlatabiliyor.

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Giriş Tarihi: 20.01.2021
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, 'nin görüntülerini paylaştı. Sistemin etkin gücünden bahsedilen paylaşımda, "Denizlerin en derininden, göklerin en yükseğine vatanımızın her köşesi bizlere emanet!" denildi.

DSH DENİZALTI SAVUNMA HARBİ ROKETİ VE ATICI SİSTEMİ

Roketsan'ın sitesinde yer alan bilgilere göre, Denizaltı Savunma Harbi (DSH) Roketi ve Atıcı Sistemi yeni tip karakol botlarından su altı hedeflerine karşı geliştirilmiş, 500 – 2.000 m menzil ve 15 – 300 m derinlik aralığında kullanılabilen, su üstü platformunun silah yönetim sistemi ve sonarı ile entegre çalışabilen, otomatik yönlendirme yeteneğine sahip bir sistem olduğu belirtildi.

Sistemin hedeflere tekli veya salvo atış yapabildiği ve ayarlanabilir tapa özelliği sayesinde roketlerin istenen derinlikte patlamasının sağlandığı vurgulandı.

Yüksek infilaklı harp başlıklı DSH Roketi'nin duyarsız mühimmat özelliğine de sahip olduğu açıklanırken, atıcı sistemin stabilizasyon, otomatik ve manuel yönlendirme özellikleri bulunduğuna dikkat çekildi.

Atış Kontrol Sistemi'nin su üstü platformu tarafından sağlanan seyir ve hedef bilgilerini kullanarak gerekli atış esaslarını hesapladığı belirtildi.

İŞTE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Çap: 196 mm

Ağırlık (): 35,5 kg

Patlayıcı Ağırlığı: 12 kg

Uzunluk (Roket): 1,3 m

Menzil: 500-2000 m

Patlama Derinliği: 15-300 m

Harp Başlığı Tipi: Tahrip

Tapa Tipi: Zaman Ayarlı (Atış Kontrol Bilgisayarı ile Otomatik Derinlik Ayarı)

Salvo Aralığı: 0.8 sn

Yakıt Tipi: Az Dumanlı Kompozit Yakıt

Atıcı Sistem Mühimmat Kapasitesi: 6 Roket

Lançer Yönlendirme: Otomatik – Manuel

Atıcı Sistem: Stabilize, Sonar Verisi ile Otomatik Lançer Yönlendirme

Atıcı Sistem Ağırlığı: 1200 kg(Roket Yükü)

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