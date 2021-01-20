Türkiye'den yeni hamle! Denizaltı Savunma Harbi Roketi korku saldı
Savunma çalışmalarına hız veren Türkiye'nin Denizaltı Savunma Harbi Roketi dikkat çekti. ROKETSAN'ın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Denizlerin en derininden, göklerin en yükseğine vatanımızın her köşesi bizlere emanet" ifadelerine yer verildi. Sistemin hedeflere tekli veya salvo atış yapabilen Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi aynı zamanda roketi istenilen derinlikte patlatabiliyor.
Roketsan, Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi'nin görüntülerini paylaştı. Sistemin etkin gücünden bahsedilen paylaşımda, "Denizlerin en derininden, göklerin en yükseğine vatanımızın her köşesi bizlere emanet!" denildi.
DSH DENİZALTI SAVUNMA HARBİ ROKETİ VE ATICI SİSTEMİ
Roketsan'ın sitesinde yer alan bilgilere göre, Denizaltı Savunma Harbi (DSH) Roketi ve Atıcı Sistemi yeni tip karakol botlarından su altı hedeflerine karşı geliştirilmiş, 500 – 2.000 m menzil ve 15 – 300 m derinlik aralığında kullanılabilen, su üstü platformunun silah yönetim sistemi ve sonarı ile entegre çalışabilen, otomatik yönlendirme yeteneğine sahip bir sistem olduğu belirtildi.
Sistemin hedeflere tekli veya salvo atış yapabildiği ve ayarlanabilir tapa özelliği sayesinde roketlerin istenen derinlikte patlamasının sağlandığı vurgulandı.
Yüksek infilaklı harp başlıklı DSH Roketi'nin duyarsız mühimmat özelliğine de sahip olduğu açıklanırken, atıcı sistemin stabilizasyon, otomatik ve manuel yönlendirme özellikleri bulunduğuna dikkat çekildi.
Atış Kontrol Sistemi'nin su üstü platformu tarafından sağlanan seyir ve hedef bilgilerini kullanarak gerekli atış esaslarını hesapladığı belirtildi.
İŞTE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Çap: 196 mm
Ağırlık (Roket): 35,5 kg
Patlayıcı Ağırlığı: 12 kg
Uzunluk (Roket): 1,3 m
Menzil: 500-2000 m
Patlama Derinliği: 15-300 m
Harp Başlığı Tipi: Tahrip
Tapa Tipi: Zaman Ayarlı (Atış Kontrol Bilgisayarı ile Otomatik Derinlik Ayarı)
Salvo Aralığı: 0.8 sn
Yakıt Tipi: Az Dumanlı Kompozit Yakıt
Atıcı Sistem Mühimmat Kapasitesi: 6 Roket
Lançer Yönlendirme: Otomatik – Manuel
Atıcı Sistem: Stabilize, Sonar Verisi ile Otomatik Lançer Yönlendirme
Atıcı Sistem Ağırlığı: 1200 kg(Roket Yükü)