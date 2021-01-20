Türkiye'den yeni hamle! Denizaltı Savunma Harbi Roketi korku saldı

DSH DENİZALTI SAVUNMA HARBİ ROKETİ VE ATICI SİSTEMİ

Roketsan'ın sitesinde yer alan bilgilere göre, Denizaltı Savunma Harbi (DSH) Roketi ve Atıcı Sistemi yeni tip karakol botlarından su altı hedeflerine karşı geliştirilmiş, 500 – 2.000 m menzil ve 15 – 300 m derinlik aralığında kullanılabilen, su üstü platformunun silah yönetim sistemi ve sonarı ile entegre çalışabilen, otomatik yönlendirme yeteneğine sahip bir sistem olduğu belirtildi.