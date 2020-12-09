Milli Muharip Uçak gün sayıyor! Avrupa'nın en iyisi olacak
Milli Muharip Uçak için yapılan flaş açıklama herkesi heyecanlandırdı. Türkiye'nin savunmadaki gelişimi hızla devam ederken, Avrupa'nın en iyi savaş uçağı olacak olan Milli Muharip Uçak'ın 2023'te hangardan çıkacağı açıklandı.
Milli Muharip Uçak'ın gelişimi hakkında son bilgileri paylaşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, müjdeli haberi verdi. Milli Muharip Uçak'ın 2023'te hangardan çıkacağını söyleyen Kotil, görev tarihini de duyurdu.
2023'TE HANGARDAN ÇIKACAK 2025'TE İLK UÇUŞ
Türkiye'nin gelişmekte olan savunma sanayisi, bir mucizeyi daha mümkün kılmaya yaklaştı. Yerli ve milli üretimde çığır açan Türkiye, artık kendi savaş uçağını piyasa sürmek için gün sayıyor.
2023'te hangardan çıkacağı açıklanan Milli Muharip Uçak'ın 2025'te ilk uçuşunu gerçekleştireceği belirtildi. 3 yıl sürecek sertifikasyon işlemlerinin ardından da 2028 yılında Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilecek.
İLK GÖREV TARİHİ AÇIKLANDI
Kotil, Milli Muharip Uçak'ın 2029 yılında TSK bünyesinde göreve başlayacağını da açıkladı. Prof. Dr. Temel Kotil, proje tamamlandığında, Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçak üretebilen sayılı ülkelerden biri olacağının altını çizdi.
MİLLİ MUHARİP UÇAK'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
21 metre uzunluğundaki savaş uçağının kanat açıklığı ise 14 metre, 6 metre de yüksekliği bulunuyor.
İtiş Gücü: 2 x 27.000 lb
Tavan İrtifa: 55.000 ft
Maks Hız: 1.8 Mach
PROJE HAKKINDA
TF-X Projesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2030'lu yıllardan sonraki muharip uçak ihtiyacının yurt içinde özgün tasarım modeli ile karşılanması amaçlanmaktadır.
Yerli sanayinin azami düzeyde kullanılarak özgün tasarım faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.
İlk uçuşun 2023'te yapılması planlanmakta olup, uçağın prototipinin bu süreler içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.