Milli Muharip Uçak gün sayıyor! Avrupa'nın en iyisi olacak

2023'TE HANGARDAN ÇIKACAK 2025'TE İLK UÇUŞ

Türkiye'nin gelişmekte olan savunma sanayisi, bir mucizeyi daha mümkün kılmaya yaklaştı. Yerli ve milli üretimde çığır açan Türkiye, artık kendi savaş uçağını piyasa sürmek için gün sayıyor.