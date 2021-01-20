Altay tankı seri üretim ne zaman | Türkiye için kritik gelişme! Düğmeye basıldı
Altay tankı son durum | Yerli ve milli silah hamleleriyle bir üst lige çıkan Türkiye, Altay tankı için önemli adımlar atıyor. Almanya'nın 'örtülü amborgo' uyguladığı Altay tankının motor ithalatına yönelik Türkiye, çalışmalarını hızlandırdı. Almanya ile Türkiye arasında dün itibariyle yeni bir sayfa açıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile yaptığı görüşmede konu üzerinde titizlikle durdu. İşte ayrıntılar
İSMAL DEMİR: ZAMANSAL BİR YOL HARİTAMIZ VAR
Demir, Altay tankında seri üretimin başlamasına yönelik, "Alternatif motoru bulup, getirip, sisteme girmesiyle arada büyük bir boşluk bırakmamakla ilgili zamansal yol haritamız var. Hattı kurup üretecek hale getirdikten sonra senkronize bir yol haritası düşünülüyor. Seri üretim hattının kurulması ve tesisle ilgili çalışmalar başladı. Önümüzdeki senenin ortalarına doğru hattın faaliyete geçmesi ve üretimin başlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Altay tankının seri üretim projesi hedefleri kapsamında:
Seri üretim hattının kurulması,
250 adet ALTAY'ın üretilmesi,
Güç Grubu Platformu üretilmesi,
İnsansız Kuleli Altay tasarımı, geliştirilmesi ve üretilmesi,
Ürünlerin ömür devri lojistik desteğinin sağlanmasını,
Tank Sistemleri Teknoloji Merkezi'nin kurulumu ve işletilmesi
MAAS: AMBARGO İŞE YARAMIYOR
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, 22 Aralık 2020 tarihinde Alman haber ajansı DPA'ya verdiği demeçte, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması önerisine karşı olduğunu belirterek, "Stratejik olarak bunu doğru yol olarak görmüyorum" demişti.
Almanya, Ekim 2019 tarihinde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı harekatın ardından 'Suriye'de harekatlarda kullanılması mümkün silahların' ihracatını durdurmuştu. Buna rağmen Türkiye, Almanya'nın silah ihracatında ilk sıradaki yerini korudu.