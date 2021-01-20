Altay tankı seri üretim ne zaman | Türkiye için kritik gelişme! Düğmeye basıldı

Almanya ile yapılan anlaşmalara rağmen motor ve güç grubu ithalatının yapılamaması yüzünden seri üretimine bir türlü geçilemeyen Altay Tankı için Türk ve Alman dışişleri bakanlarının görüşmesinde önemli bir gelişme yaşandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun savunma sanayiiyle ilgili Almanya'dan ithal edilemeyen ürünlerin listesini Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a verdiği öğrenildi. Listenin içinde en önemli kalem olarak da Altay Tankı'nın motoru ve güç transfer sistemi yer alıyor.

Tank motoruna vize çıkması durumunda seri üretimin başlaması planlanıyor. Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Otokar'ın 2017'de prototipi hazırlamasının ardından ihale sürecinin sonunda seri üretim sözleşmesi BMC ile imzalanmıştı.

İlk planda 250 Altay Tankı'nın üretilmesi hedeflenirken, ilk etapta Alman firması MTU motorunun kullanılması planlandı. Güç paketi ve aksamlar Almanya'dan alınacaktı. Ancak Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü harekâtlar nedeniyle adı konmamış bir ambargo uygulandı ve motor satışı çeşitli bahanelerle ertelendi.

Bakanların görüşmesinde gündeme gelen konun çözüme kavuşması halinde tankın seri üretimi için engel kalmayacak. Üretim aşamasına paralel olarak yerli motor geliştirme projesi de yürütülecek.

İSMAL DEMİR: ZAMANSAL BİR YOL HARİTAMIZ VAR

Demir, Altay tankında seri üretimin başlamasına yönelik, "Alternatif motoru bulup, getirip, sisteme girmesiyle arada büyük bir boşluk bırakmamakla ilgili zamansal yol haritamız var. Hattı kurup üretecek hale getirdikten sonra senkronize bir yol haritası düşünülüyor. Seri üretim hattının kurulması ve tesisle ilgili çalışmalar başladı. Önümüzdeki senenin ortalarına doğru hattın faaliyete geçmesi ve üretimin başlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Altay tankının seri üretim projesi hedefleri kapsamında:

Seri üretim hattının kurulması,

250 adet ALTAY'ın üretilmesi,

Güç Grubu Platformu üretilmesi,

İnsansız Kuleli Altay tasarımı, geliştirilmesi ve üretilmesi,

Ürünlerin ömür devri lojistik desteğinin sağlanmasını,

Tank Sistemleri Teknoloji Merkezi'nin kurulumu ve işletilmesi