ASALA terörünün perde arkası! Ne zaman başladı ve Türkiye’nin başına nasıl musallat edildi?

ASALA 1975'TE KURULDU

Kısa adı ASALA olan Ermenistan'ın kurtuluşu için ermeni gizli ordusu 20 Ocak 1975'te Lübnan'da kuruluşunu ilan etti. O ilanın ardından Türkiye yıllarca sürecek cinayet ve katliamlarla sarsıldı. Ermeni teröristler, 21 ülkenin 38 kentinde, 39'u silahlı, 70'i bombalı ve bir işgal olmak üzere toplam 110 terör olayı gerçekleştirdiler.

O saldırılardan biri İstanbul'da gerçekleşti. 29 Mayıs 1977'de İstanbul Yeşilköy Havaalanı'na ve Sirkeci garını hedef aldı teröristler. Atılan patlayıcı dört kişinin ölümüne 31 kişinin de yaralanmasına neden oldu.