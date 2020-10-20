20 Ekim 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre... , bölgesinde 1'i Kandil kadrosundan olmak üzere 4 /'li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
ABONE OL
Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırdığı bölgelerde teröristlerin sızma girişimleri bir kez daha önlendi.

BİRİ KANDİL KADROSUNDAN

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

DÜN 6 TERÖRİST YOK EDİLMİŞTİ

Yine MSB'den bugün yapılan açıklamada Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyine hava harekatları düzenlendiği Haftanin'de 3, Zap'ta da 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

HDP ile PKKnın el ele yardım kampanyası! PKK Karsta böyle örgütlenmiş HDP İLE PKK'NIN EL ELE YARDIM KAMPANYASI! PKK KARS'TA BÖYLE ÖRGÜTLENMİŞ
PKK propagandası yapan siteler kapatıldı PKK PROPAGANDASI YAPAN SİTELER KAPATILDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA