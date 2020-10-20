Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre... Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 1'i Kandil kadrosundan olmak üzere 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırdığı bölgelerde teröristlerin sızma girişimleri bir kez daha önlendi.
BİRİ KANDİL KADROSUNDAN
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı
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DÜN 6 TERÖRİST YOK EDİLMİŞTİ
Yine MSB'den bugün yapılan açıklamada Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyine hava harekatları düzenlendiği Haftanin'de 3, Zap'ta da 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.