Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırdığı bölgelerde teröristlerin sızma girişimleri bir kez daha önlendi.

BİRİ KANDİL KADROSUNDAN

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı

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DÜN 6 TERÖRİST YOK EDİLMİŞTİ

Yine MSB'den bugün yapılan açıklamada Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyine hava harekatları düzenlendiği Haftanin'de 3, Zap'ta da 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.