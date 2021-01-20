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Son dakika: AK Parti'den İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması

Son dakika haberleri... hakkında açıklama yapan Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, son noktaya gelmek üzere olduklarını duyurdu. Akbaşoğlu açıklamasında, Başkan 'ın yakın zamanda açıklama yapacağını belirtti.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Son dakika: AK Parti'den İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin açıklama yaptı.

Planın son noktaya gelmek üzere olduğunu belirten Akbaşoğlu, yakın zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın son noktaya gelmek üzere olduğunu, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

Akbaşoğlu aynı zamanda, "Hayvan hakları ile ilgili çalışmalar yapıldı. Önümüzdeki haftalarda sıraya almak suretiyle yasalaştıracağız." açıklamasında bulundu.

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