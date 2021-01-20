Son dakika: 2 bin 24 personel katılıyor! Eren-2 Lice Operasyonu başladı

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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