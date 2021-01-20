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Son dakika: 2 bin 24 personel katılıyor! Eren-2 Lice Operasyonu başladı

Son dakika haberi... tarafından 2021 yılının ilk operasyonu olarak başlatılan 'Eren Operasyonları' başarıyla devam ediyor. Bakanlıktan gelen son dakika haberine göre, 2 bin 24 personelin katılımıyla "Eren-2 Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

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Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Son dakika: 2 bin 24 personel katılıyor! Eren-2 Lice Operasyonu başladı

Yeni operasyon "EREN-2 " , Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve timlerinden oluşan (2.024) personel ile katılımıyla başlatıldı.

örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla ilki 'te başlayan Eren operasyonlarının devamı Lice'de gerçekleştiriliyor.

Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Hareket (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (2.024) personel [(116) operasyonel tim] görev aldığı "EREN-2 LİCE" operasyonu başlatıldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Son dakika: A Haber ekibi operasyon bölgesinde! Eren-1 Operasyonu’ndan özel görüntüler SON DAKİKA: A HABER EKİBİ OPERASYON BÖLGESİNDE! EREN-1 OPERASYONU’NDAN ÖZEL GÖRÜNTÜLER
Son dakika: Ağrı Tendürek'te Eren operasyonu başlatıldı SON DAKİKA: AĞRI TENDÜREK'TE EREN OPERASYONU BAŞLATILDI

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