Son dakika: ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından 4-15 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen güz dönemi final sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Sınava katılan adaylar geçtiğimiz günlerde yayımlanan soru ve cevaplar ile işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit etmişti. Bu gelişmelerin ardından sonuçlar için araştırmalar başladı. Peki, ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih kesin olarak bilinmiyor. Ancak bir önceki sınavların sonuçlarına bakacak olursak, sonuçların 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. ATA AÖF tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.