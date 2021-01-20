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2 bin 24 personel katılıyor! Eren-2 Lice Operasyonu başladı

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Giriş: 20.01.2021 10:29
Güncelleme:20.01.2021 10:29
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının ilk operasyonu olarak başlatılan 'Eren Operasyonları' başarıyla devam ediyor. Bakanlıktan gelen son dakika haberine göre, 2 bin 24 personelin katılımıyla "Eren-2 Lice Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi. Detayları A Haber Muhabiri Murat Sekban aktardı.

Yeni operasyon "EREN-2 LİCE" Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (2.024) personel ile katılımıyla başlatıldı.

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla ilki Tendürek'te başlayan Eren operasyonlarının devamı Lice'de gerçekleştiriliyor.

Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Hareket (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (2.024) personel [(116) operasyonel tim] görev aldığı "EREN-2 LİCE" operasyonu başlatıldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Eren-2 Lice Operasyonu başladı
Eren-2 Lice Operasyonu başladı
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