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Son dakika: Ağrı Tendürek'te Eren operasyonu başlatıldı
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Şehit Eren Bülbül'ün anısına ithafen 'Eren Operasyonları'nın başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "1.071 personel 72 operasyonel tim görev alıyor." ifadeleri kullanıldı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Şehit Eren Bülbül'ün anısına ithafen 'Eren Operasyonları'nın başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "1.071 personel 72 operasyonel tim görev alıyor." ifadeleri kullanıldı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.