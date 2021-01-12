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Son dakika: Ağrı Tendürek'te Eren operasyonu başlatıldı

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Giriş: 12.01.2021 13:38
Güncelleme:12.01.2021 13:41
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Şehit Eren Bülbül'ün anısına ithafen 'Eren Operasyonları'nın başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "1.071 personel 72 operasyonel tim görev alıyor." ifadeleri kullanıldı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Şehit Eren Bülbül'ün anısına ithafen 'Eren Operasyonları'nın başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "1.071 personel 72 operasyonel tim görev alıyor." ifadeleri kullanıldı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

Son dakika: Şehit Eren Bülbülün anısına Eren Operasyonları başladı SON DAKİKA: ŞEHİT EREN BÜLBÜL'ÜN ANISINA 'EREN OPERASYONLARI' BAŞLADI
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