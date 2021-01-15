Son dakika: Başkan Erdoğan'dan sonra Devlet Bahçeli ve Meral Akşener de koronavirüs aşısı oldu! Kılıçdaroğlu da sırada
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ve Bilim Kurulu Üyelerinin canlı yayında aşı olmalarından sonra koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı. Sağlık Bakanlığının verilerine göre aşılananların sayısı 400 bini geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dün Ankara Şehir Hastanesi'nde COVID-19 aşısı yaptırdı. Başkan Erdoğan aşı yaptırdığını, Telegram hesabı üzerinden “Ben de aşı oldum” diye duyurdu. Görüntülerin paylaşılmasının ardından Erdoğan'a aşı yapan doktor sosyal medyanın gündemine oturdu. Sağlık Bakanı Koca da "Mecliste temsil edilen siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı, Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben de aşı olacağım, zamana henüz karar vermedik. Bugün yarın olacak. Sağlık Bakanı aradı, "Tabi" dedim, "Gerekirse ben de refakat ederim size" dedi" açıklamasında bulundu. MHP Lideri Bahçeli, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de Covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum." dedi. İYİ Parti lideri Meral Akşener de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda aşı olduğunu duyurdu. Bakan Koca, Bahçeli ve Akşener'e, teşekkür etti. İşte son gelişmeler ve ülkemizde aşı olanların güncel sayısı...
Sağlık Bakanlığının verilerine göre aşılananların sayısı 400 bini geçti. Dün sabah itibarıyla yurt genelinde toplu aşılama başladı. Önce sağlık çalışanları aşı oluyor.
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık personeli bulunuyor.
28 GÜN ARAYLA İKİ DOZ UYGULANACAK
Çin'den gelen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısı ilk etapta iki doz halinde 28 gün arayla uygulanacak.
COVID-19 geçirenlerin 4-6 aylık süreçte aşılanmayacağı göz önüne alındığında, sağlık ordusunun tüm personelinin hastalıkla mücadelede büyük avantaj kazanması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN AŞI OLDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Ankara Şehir Hastanesi'nde COVID-19 aşısı yaptırdı. Aşı sonrası açıklama yapan Erdoğan, "254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım" dedi.
Aşı sonrası Telegram hesabından mesaj yayımlayan Erdoğan, "Ben de aşı oldum" dedi ve bir süre sonra enjeksiyon anının fotoğraflarını paylaştı.
ÖRNEK OLMAYA GİDİYORUZ
Erdoğan'ın da kurmaylarına, "Örnek teşkil etmek için aşı olacağım" dediği öğrenildi. MKYK toplantısının saat 16.00'da bitmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, MYK ve MKYK üyeleri, Erdoğan'dan önce Genel Merkez'den ayrılarak, Erdoğan'ı karşılamak için Ankara Şehir Hastanesi'ne gitti. Erdoğan ise MKYK toplantısının ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla Genel Merkez'de bir görüşme yaptı. Erdoğan daha sonra saat 17.50'de beraberinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı MYK üyeleri ile birlikte AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı. Erdoğan'ın yanında oğlu Bilal Erdoğan'ın da olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hastaneye gitti.
"BEN DE ONLARA KATILARAK AŞILANDIM"
Twitter hesabından da fotoğraf yayınlayan Başkan Erdoğan, "Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A AŞIYI YAPAN DOKTOR KİM?
Başkan Erdoğan'ın aşı olduğu anların fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar aşıyı yapan doktoru İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzettiler. İmamoğlu da bir Twitter kullanıcısının "İmamoğlu mu o" şeklindeki mesajına, "Hayır ben değilim" diyerek gülen surat emojisi ile yanıt verdi. Erdoğan'a aşıyı yapan o doktor ise Ankara Şehir Hastanesi İdare ve eğitim sorumlusu İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İhsan Ateş'ti.
"25-30 MİLYON DOZ DAHA COVID-19 AŞISI GELECEK"
Hastane çıkışı açıklama yapan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
(COVID-19 aşısı) Yaklaşık 25-30 milyon doz daha gelecek, bunu sürdürelim istiyoruz. En kısa süre içerisinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz.
Başta tüm siyasi liderler, milletvekillerimiz, COVID-19 aşısını teşvik ederlerse, bunun çok çok isabetli olacağına inanıyorum.
Bilim Kurulu'nun belirlediği bir takvim var. İlk etapta gelen aşı miktarı belli, ardından 25-30 milyon doz aşı daha gelecek.
BAKAN KOCA'DAN AŞI DAVETİ
Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden aşılanan kişi sayısı anbean paylaşılıyor. Saat 08.40 itibarıyla Türkiye'de aşılananların sayısı 300 bini geçti. Rakamlar anlık güncelleniyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (73), yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı yaptırdı.
Twitter'dan paylaşımda bulunan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:
''Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de Covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum.''
AKŞENER DE AŞI OLDU
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, resmi Twitter hesabından koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı.
İşte Meral Akşener'i aşı açıklaması;
"Sayın Fahrettin Koca tüm liderler gibi beni de, dün akşam arayarak aşı olmaya davet etti. Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum. Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum."
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BAKAN KOCA'DAN TEŞEKKÜR MESAJI
Sağlık Bakanı Koca, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı olması ardından, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin liderlerini arayarak aşı olmaya davet etti. Bakan Koca, daveti üzerine aşı yaptıran MHP lideri Bahçeli ile İYİ Parti lideri Akşener'e Twitter hesabından paylaşımda bulunarak teşekkür etti.
Bakan Koca, Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı paylaşımını alıntılayarak, "Sayın Devlet Bahçeli'ye devlet politikaları söz konusu olduğunda gösterdiği hassasiyetin bir parçası olarak aşı programına olan destek ve katkıları sebebiyle çok teşekkür ederim. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" dedi.
Bakan Koca, diğer paylaşımında ise "Sayın Meral Akşener Hanımefendi'ye aşı davetimizi kabul ederek aşı olmaları vesilesi ile çok teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" ifadesini kullandı.
KILIÇDAROĞLU DA AŞI OLACAK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben de aşı olacağım, zamana henüz karar vermedik. Bugün yarın olacak. Sağlık Bakanı aradı, "Tabi" dedim, "Gerekirse ben de refakat ederim size" dedi" açıklamasında bulundu.
BAKAN KOCA: DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK
Başkan Erdoğan'a hastanede eşlik eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da şunları söyledi: "Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolunun aşı olduğunu biliyoruz. O nedenle vatandaşlarımızın sırası geldikçe mutlaka olması gerektiğine inanıyorum. Sistemde bugün canlı olarak Türkiye'de ne kadar aşı yapıldığını göstermiş olduk. Dünyada bu kadar ilk gün aşı yapan ve canlı olarak yayınlayan başka ülke var mı bilmiyorum. Bu süreci şeffaf bir şekilde götüreceğimizi belirtmek istiyorum. Ayrıca iller bazında da ne kadar aşının yapıldığını göstermek istiyoruz."
COVID-19 AŞISI UYGULANACAK KİŞİLER KİMLER?
Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır.
COVID-19 AŞISI KAYIT VE BİLDİRİM
•Aşı uygulaması yapılan her kişi, sonrasında aşıya ait tüm detaylara (elektronik aşı kartı vb.) cep telefonuna gönderilecek kısa mesajdan (SMS) ve e-Nabız hesabından erişebilecektir.
•İkinci doz aşınızın randevusu hekiminiz tarafından verilip kısa mesaj (SMS) olarak cep telefonunuza gönderilecektir. MHRS ve e-Nabız hesabınız üzerinden randevunuzu kontrol edebilir veya değiştirebilirsiniz. Dilerseniz aşı uygulaması ve randevu bilgilerinizin olduğu elektronik aşı kartının çıktısını alıp saklayabilirsiniz.
•Aşı sonrası istenmeyen etkiler elektronik ortamda kayıt altına alınacak ve titizlikle izlenerek değerlendirilecektir.
COVID-19 AŞISI SONRASI YAN ETKİLER NELER?
Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.
Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.