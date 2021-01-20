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Meclis Başkanı Mustafa Şentop koronavirüs aşısı yaptırdı

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Giriş: 20.01.2021 12:07
Güncelleme:20.01.2021 12:09
Son dakika haberine göre... Türkiye'de aşılama süreci hız kesmeden sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı. Musta Şentop, "Şu ana kadar bir milyona yakın vatandaşımız ilk doz aşısını oldu. Ben de bugün aşı oldum. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği takvim kapsamında, kendilerini ve yakınlarını, dostlarını daha iyi koruyabilmek için, bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı
Mustafa Şentop korona aşısı yaptırdı
Mustafa Şentop korona aşısı yaptırdı
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