Devletin şefkat eli yetimleri güldürdü! Duygulandıran görüntüler
Ordu Valiliği, 2 bin 112 yetim ve öksüz çocukla mektuplaşarak isteklerini sordu. Cevapları tek tek okuyan Vali Tuncay Sonel, bilgisayar, bisiklet, gitar, yavru köpek gibi istekleri, hayırseverlerin de desteğiyle yerine getirdi.
Devletin şefkat eli ve hayırseverlerin desteği, Ordu'da yaşayan 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğu sürpriz hediyelerle sevince boğdu. Çocukların mutluluğunun çok önemli olduğunu belirten Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Bu çocuklarımızı eğitim hayatları boyunca yalnız bırakmayacağız. Onları güzel yerlerde göreceğiz" dedi.
KİMİ ZAMAN HÜZÜNLENDİ
Vali Sonel, görev yaptığı her yerde yetim ve öksüz çocuklara ayrı bir önem veriyor. Sonel, Ordu'da tespit ettirdiği 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğa geçen ay birer mektup gönderdi. Mektubunun sonuna da, "Eğer, annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin, annenden veya babandan isteyeceğin şey ne olurdu? Bunu da bana yazarsan çok memnun olacağım" diye yazdı.
İki binin üzerindeki yetim ve öksüz çocuktan gelen mektupları okurken kimi zaman hüzünlenen, kimi zaman da tebessüm eden Vali Sonel; bilgisayar, bisiklet, telefon, tablet, genç odası, televizyon, çamaşır makinesi, oyuncak, gitar, kitap seti ve yavru köpek gibi çocukların birçok talebini ve hayalini hayırseverlerin de desteğiyle yerine getirdi.
Çocuklardan gelen istekler karşısında duygularını dile getiren Vali Sonel, "Yol yaparız, bina da yaparız ama siz eğer en uzak mahalledeki yetim ve öksüzü unutursanız, onlara sahip çıkmazsanız, yaptığınız diğer işlerin hiçbir önemi yoktur. Bu sosyal sorumluluk projesine destek veren hayırseverlere de teşekkür ediyorum" dedi. Çocukların talebini karşılayarak hazırlanan hediye paketlerini evlerine götüren Sonel, yüzlerindeki sevince ortak oldu, mutluluklarını paylaştı. Vali Sonel, "Çocuklarımızdan gelen mektupları okumaya başladığımızda laptop, tablet, yavru köpek, gitar, genç odası, oturma odası isteyen çocukların yanı sıra 'Vali amca kitap istiyorum ama annem için de çamaşır makinesi alırsanız çok mutlu oluruz' diyen çocuklarımız vardı. Bunun yanında Kapadokya'yı, Anıtkabir'i, Galata Kulesi'ni, Çanakkale Şehitliği'ni görmek isteyen evlatlarımız da bulunuyordu" diye konuştu.
'YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'
Sonel, "Pandemi sürecini gözeterek evlere maskeyle, mesafeyi koruyarak, temizlik kurallarına uyarak gidip çocuklarımızın gönüllerini almaya çalışıyoruz. Yeter ki, çocuklarımız mutlu olsunlar. Bu çocuklarımızı eğitim hayatları boyunca yalnız bırakmayacağız. Onları güzel yerlerde göreceğiz" ifadelerini kullandı.
ÇİSEM GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Çocuklar bizzat Vali'nin evlerine kadar gelerek kendilerine hediyeleri vermesiyle hem şaşkınlık, hem de büyük bir sevinç yaşadı. Ziyaretler sırasında en duygusal anlardan birisi de 13 yaşındaki Çisem Gül Baydemir ile Vali Sonel arasında yaşandı. Sonel'den "Babam hayatta olsaydı ondan almasını istediğim şey, Terrier cinsi yavru köpek olurdu" diyen Çisem, Vali Sonel'in elinden yavru köpeğini alınca mutluluktan gözyaşlarını tutamadı. "Beni çok sevindirdiniz. Allah'ım da sizi sevindirsin" diyen Çisem, Vali Sonel ile birlikte minik köpeğe "Şahane" ismini verdi. Vali Sonel, yavru köpek ve Çisem ile hatıra fotoğrafı çektirdi ve "Çocuklarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız" dedi.
DERTLERİNE DERMAN OLUNUYOR
Daha önce 2005'te kaymakamlık görevi yaptığı Birecik'te 656 yetim ve öksüze ulaşan Sonel, bu uygulamasına daha sonra görev yaptığı yerlerde de devam etti. Trabzon Of'ta 212, Seydişehir'de 283, Bandırma'da 486, Kadıköy'de 912, Tunceli'de 279 yetim ve öksüz çocuğa ulaşan Vali Sonel, Ordu'da 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğa ulaşarak onların isteklerini yerine getirdi. Vali Sonel, ayrıca Ordu'da şehit aileleri, gaziler, engeli olan vatandaşlar, hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelerin misafiri olup dertlerini de dinliyor.