Devletin şefkat eli yetimleri güldürdü! Duygulandıran görüntüler



KİMİ ZAMAN HÜZÜNLENDİ

Vali Sonel, görev yaptığı her yerde yetim ve öksüz çocuklara ayrı bir önem veriyor. Sonel, Ordu'da tespit ettirdiği 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğa geçen ay birer mektup gönderdi. Mektubunun sonuna da, "Eğer, annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin, annenden veya babandan isteyeceğin şey ne olurdu? Bunu da bana yazarsan çok memnun olacağım" diye yazdı.



İki binin üzerindeki yetim ve öksüz çocuktan gelen mektupları okurken kimi zaman hüzünlenen, kimi zaman da tebessüm eden Vali Sonel; bilgisayar, bisiklet, telefon, tablet, genç odası, televizyon, çamaşır makinesi, oyuncak, gitar, kitap seti ve yavru köpek gibi çocukların birçok talebini ve hayalini hayırseverlerin de desteğiyle yerine getirdi.