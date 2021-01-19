Beklenen açıklama: 27. Dönem POMEM mülakatları ne zaman? 2021 polis alımı başvuru tarihi belli oldu mu?

27. Dönem POMEM mülakatları ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen polis alımları için süreç devam ediyor. 24 Aralık'ta sona eren 27. Dönem POMEM başvurularının ardından gözler mülakatların yapılacağı tarihe çevrilmişti. Polis Akademisi tarafından mülakatlar ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, 27. Dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman? 2021 polis alımı mülakatları ne zaman? İşte haberin detayları...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. Başvuru merkezleri ve tarihleri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklanacak.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.