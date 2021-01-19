CHP’li Umut Karagöz'ün tecavüz ettiği genç kadın: Kafamı duvarlara vurup boğazımı sıktı

Duruşmada kimlik tespiti yapılan sanık U.K. evli ve 2 çocuk sahibi olduğunu söyledi. Sanık savunmasında, "Daha önceden birlikte çalıştığımız için mağdur Z.Y.'yi tanırım. Arkadaşım olur. Olay günü akşam saatlerinde mağdur Z.Y. ile birlikte kafeden çıktık. Part-time olarak işe başladığım kafeye gittik. Pandemi nedeniyle mekanlar kapandığı için havalar da soğuk olduğu için burada oturabileceğimizi düşündüm. Arkadaşım Ö.K. ve mağdurla birlikte içeri girdik. Sohbet etmeye ve alkol almaya başladık. Daha sonra Ö.K. kalkacağını söyledi. O kalktıktan sonra biz Z.Y. ile birlikte oturup sohbet edip, alkol almaya devam ettik. Ö.K ile Z.Y. sevgili oldukları için bu konuda konuştuk. Daha sonra mağdur duygu değişimleri yaşamaya başladı ve sevgilisi hakkında küfür ederek 'beni burada bıraktı gitti, beni sahiplenmiyor' şeklinde söylenmeye başladı. Bana da sert bir dille tepki vermeye başladı. Ben de kendisini sakinleştirmeye çalıştım" dedi.