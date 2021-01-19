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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Brüksel'e kritik ziyaret! Tarih belli oldu

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20-22 Ocak tarihlerinde Brüksel'i ziyaret ederek, AB Konseyi, AB Komisyonu üst düzey yetkilileri ve Avrupa Parlamentosu'nun bazı üyeleriyle temaslarda bulunacak.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 19.01.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Brüksel'e kritik ziyaret! Tarih belli oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Belçika Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Sophie Wilmes ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le de bir araya gelerek ikili ve çok taraflı ilişkileri ele alacaktır. Türkiye-AB ilişkilerinin tüm boyutları ve üyelik sürecimiz ile güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması beklenen Brüksel görüşmelerinde, Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gündem üzerinden ilerleme sağlanmasına ilişkin beklentilerimiz aktarılacaktır" denildi.

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