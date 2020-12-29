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Tecavüz skandallarını örtme çabası! Kılıçdaroğlu'ndan 'pes' dedirten açıklama: Gündemi değiştirmek için yapıyorlar

'nin ilçe teşkilatlarında yaşanan taciz ve tecavüz olaylarına değinen , bu olayların gündemi değiştirmek için konuşulduğunu söyledi. Taciz ve tecavüz olaylar zinciri , Avcılar, Ümraniye, Şişli, Esenler, ve 'da görülmüştü.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.12.2020
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Tecavüz skandallarını örtme çabası! Kılıçdaroğlu'ndan 'pes' dedirten açıklama: Gündemi değiştirmek için yapıyorlar

CHP yönetiminin üstünü örtbas etmeye çalıştığı taciz ve tecavüz olayları zinciri Maltepe, Avcılar, Ümraniye, Şişli, Esenler, Muğla ve Konya'da devam etti. CHP'den şu ana kadar yaşanan olaylara tatmin edici bir açıklama gelmezken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin MYK toplantısı sonrası yaşanan bu olaylara değindi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, toplantıda son günlerdeki "taciz" iddiaları üzerinden hükümetin CHP'ye yönelttiği eleştirileri masaya yatırdı.

"DİKKATİ BAŞKA YÖNE ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR"
Söz konusu eleştirilerin maksatlı ve gündemi değiştirme amaçlı olduğu belirtildiği toplantıda, bu tür hamleler ile ekonomi ve dış politika başta olmak üzere önemli ve yakıcı meseleler üzerindeki dikkatin başka yönlere çekilmeye çalışıldığı değerlendirmesi yapıldı.

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