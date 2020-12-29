CHP yönetiminin üstünü örtbas etmeye çalıştığı taciz ve tecavüz olayları zinciri Maltepe, Avcılar, Ümraniye, Şişli, Esenler, Muğla ve Konya'da devam etti. CHP'den şu ana kadar yaşanan olaylara tatmin edici bir açıklama gelmezken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin MYK toplantısı sonrası yaşanan bu olaylara değindi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, toplantıda son günlerdeki "taciz" iddiaları üzerinden hükümetin CHP'ye yönelttiği eleştirileri masaya yatırdı.

"DİKKATİ BAŞKA YÖNE ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Söz konusu eleştirilerin maksatlı ve gündemi değiştirme amaçlı olduğu belirtildiği toplantıda, bu tür hamleler ile ekonomi ve dış politika başta olmak üzere önemli ve yakıcı meseleler üzerindeki dikkatin başka yönlere çekilmeye çalışıldığı değerlendirmesi yapıldı.