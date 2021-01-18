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Son dakika: Başkan Erdoğan, Telegram ve BİP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı

Son dakika haberine göre Başkan , sosyal medyadan bugünkü mesaisini paylaşarak, 2023'e giden yolda 'yi daha da güçlü hale getireceklerini bildirdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 18.01.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Telegram ve BİP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı

Başkan Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram ve BİP'ten paylaşımda bulundu.

"Sevgili kardeşim, hayırlı sabahlar." ifadesiyle mesajına başlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Haftaya kongre mesaimize devam ederek başlıyoruz. Öğleden sonra saat 14.00 gibi, AK Parti'mizin Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ ve Muş kongrelerine canlı bağlantı ile katılacağım.

Kongrelerimiz, hamdolsun, güzel geçiyor, coşkulu geçiyor. Bu coşkuyu büyük kongremize kadar inşallah sürdürecek, 2023'e giden yolda partimizi daha da güçlü hale getireceğiz. Durmak yok, yola devam. Sağlıklı, bereketli, huzurlu bir hafta geçirmenizi temenni ediyor, sizi muhabbetle selamlıyorum."

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