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Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 24 bin 755 kişiye ceza kesildi

Son dakika haberleri... tarafından yapılan açıklamada, "11-18 Ocak'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 24 bin 755 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldı." denildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 24 bin 755 kişiye ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı, 11-18 Ocak tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 24 bin 755 kişiye adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ile 05.00 saatlerinde, hafta sonu ise cuma günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlanması uygulandığı hatırlatıldı.

Vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyum sağlandığı, kısıtlama kararına uymayan vatandaşlara ise idari ya da adli işlem uygulandığı ifade edilerek, şöyle denildi:
"11 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 15 Ocak Cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp 18 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 24 bin 755 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

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