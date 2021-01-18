'MHP'DEN ARANMADIM'

Olayın ardından eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek, Bülent Arınç ve Mehmet Ali Şahin, AK Partili bazı yeni ve eski bakanlar ile milletvekilleri, CHP, İYİ Parti, HDP, SP, BBP, DP ve Yeniden Refah Partisi'den genel başkan ve parti yöneticilerinin kendisini arayıp geçmiş olsun dediklerini söyleyen Özdağ şöyle devam etti:

"Olaydan sonra bütün partilerden hem ziyaretçilerim oldu, hem de geçmiş olsun telefonları aldım. MHP'den ise aranmadığım gibi olaya ilişkin bir açıklama da duymadım. Ben Sayın Bahçeli'yi hoşgörülü bilirdim. Geçmişten de hukukumuz var. İnsan bir aramaz mı? En azından, kendileriyle bir alakası yoksa 'Bunun bizimle bir alakası yok' ya da 'Bizden yapılmışsa gerekeni yapacağız' denmesi gerekmez mi? Bu olay demokrasiye, milli iradeye, siyaset kurumuna yapılan bir saldırıdır. Bunu herkesin kınaması gerekmez mi? Kaldı ki ben kendisine hakaret etmedim. Eleştiri bile değildi, sadece bir soru sordum. Ben geçmişte yıllarca ülkü ocaklarında görev yaptım, 7 yıl cezaevinde yattım, karşılığı bu mu olmalıydı?"