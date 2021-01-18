Son dakika: İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara uyarı

TÜM KURUM VE KURULUŞLARIMIZIN EKİPLERİ GÖREV BAŞINDADIR

Açıklamada devamında karla mücadele verileri paylaşılarak, "Karayolları 1. (İstanbul) Bölge Müdürlüğümüzce; Sorumluluk alanındaki 4.079 km yol ağında 322 Bıçaklı Kamyon, 75 Yükleyici, 47 Greyder, 6 Solüsyon püskürtücülü kamyon, 2 Rotatif, 6 kurtarıcı, 102.000 ton tuz ve 200 ton tuz eriyiği ile kar ve buzlanmaya karşı bölge genelinde çalışma yürütülmüştür. 24 saat esasına göre yapılan çalışmalarda kar ve buzlanmaya karşı önlem amacıyla 15.000 ton tuz kullanılmıştır. Ayrıca; Kuzey Marmara Otoyolumuzda görevli şirketler tarafından 104 adet bıçaklı kamyon, 19 adet yükleyici, 15 adet kurtarıcı, 32.000 ton tuz ve 800 ton solüsyon ile çalışmalar yapılmıştır. Başta güvenlik, ulaşım, sağlık olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızın ekipleri görev başındadır." denildi.

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