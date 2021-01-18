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Son dakika: İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara uyarı

Son dakika haberleri... Kar yağışı ile soğuk havaların hayatı olumsuz etkilediği İstanbul için uyarı geldi. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, "Bu gece ve yarın sabah saatlerinde İstanbul genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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Son dakika: İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara uyarı

İstanbul Valiliği'nden bu gece ve yarın sabah için kuvvetli buzlanma uyarısında bulunuldu. Yapılan açıklamada, kar yağışının akşam saatlerinde etkisini yitireceği belirtilerken, bazı ilçelere ölçülen kar kalınlıkları açıklandı.

İstanbul Valiliği'nden kar yağışıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan meteorolojik tahminlere göre; İlimizde Cuma günü akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının, bugün öğleden sonra Anadolu yakasında etkili olması, yağışın akşam saatlerinde kesileceği tahmin ediliyor. Yarın (19.01.2021 Salı günü) İstanbul'un kuzey kesimlerinde (Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile) sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar hafif Kar yağışı geçişleri bekleniyor." denildi.

"KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI"
Valiliğin açıklamasında buzlanma ve don uyarısı yapılarak, "Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde İstanbul genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

ÇATALCA 19 SANTİMETRE KAR
Valiliğin açıklamasında bu sabah saat 09.00 itibarıyla bazı noktalarda ölçülen kar kalınları da paylaşıldı. Buna göre, Çatalca (Radar sahası) 19 cm, Sarıyer Kilyos: 10 cm, Silivri 10 cm, Sarıyer 8 cm, İstanbul Havaalanı 6 cm, Ümraniye 3 cm, Atatürk Havaalanı 2 cm, Sabiha Gökçen Havaalanı 2 cm olarak ölçüldü.

TÜM KURUM VE KURULUŞLARIMIZIN EKİPLERİ GÖREV BAŞINDADIR
Açıklamada devamında karla mücadele verileri paylaşılarak, "Karayolları 1. (İstanbul) Bölge Müdürlüğümüzce; Sorumluluk alanındaki 4.079 km yol ağında 322 Bıçaklı Kamyon, 75 Yükleyici, 47 Greyder, 6 Solüsyon püskürtücülü kamyon, 2 Rotatif, 6 kurtarıcı, 102.000 ton tuz ve 200 ton tuz eriyiği ile kar ve buzlanmaya karşı bölge genelinde çalışma yürütülmüştür. 24 saat esasına göre yapılan çalışmalarda kar ve buzlanmaya karşı önlem amacıyla 15.000 ton tuz kullanılmıştır. Ayrıca; Kuzey Marmara Otoyolumuzda görevli şirketler tarafından 104 adet bıçaklı kamyon, 19 adet yükleyici, 15 adet kurtarıcı, 32.000 ton tuz ve 800 ton solüsyon ile çalışmalar yapılmıştır. Başta güvenlik, ulaşım, sağlık olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızın ekipleri görev başındadır." denildi.

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