Yedisu- Çatak yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamayla, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, Yedisu- Çatak yolunun 10 ile 44'üncü kilometreleri arasının trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

281 KÖY YOLU KAPANDI

Öte yandan, dünden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin köy yollarını açmak için başlattığı çalışma sürüyor.