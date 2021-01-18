2021 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından 2021 Şubat celp duyurusu yayımlandı. Askerlik vazifesini tamamlamak üzere 2021 Şubat celbinde askere gidecek olan vatandaşlar, MSB'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Yayımlanan duyuru ile birlikte tüm detaylar belli oldu. Peki, 2021 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL celp ve sevk tarihleri ne zaman? İşte cevaplar...

2021 ŞUBAT ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat 2021 askerlik yerleri 22 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak. MSB ASAL tarafından yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir."