YUNANİSTAN'LA GÖRÜŞMELER

Maas'ın ziyaretinde ele alınacak bir diğer konu da Yunanistan'la Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan sorunlar olacak. Almanya, Türkiye'nin daveti üzerine Yunanistan'la 25 Ocak'ta İstanbul'da 5 yıl aradan sonra 61'inci turuyla yeniden başlayacak olan istikşafi görüşmelere tam destek veriyor. Çavuşoğlu da bu konuda tarihin belirlemesinden sonra Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la görüşeceğini söylemişti. Bu hafta ayrıca Türk ve Yunan askeri heyetlerinin Doğu Akdeniz'deki sorunları ele almak için yeniden NATO Karargâhı'nda buluşmaları bekleniyor.

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