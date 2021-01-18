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Son dakika: Almanya’nın Dışişleri Bakanı Maas’tan Ankara’ya kritik ziyaret! Gümrük birliği ve vizeler gündemde

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Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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Son dakika: Almanya’nın Dışişleri Bakanı Maas’tan Ankara’ya kritik ziyaret! Gümrük birliği ve vizeler gündemde

Dışişleri Bakanı 'nun Dönem Başkanı , sonrasında da 'yı ziyaret etmesi, Fransa ile Cumhurbaşkanları düzeyinde mektup diplomasisinin ardından Almanya Dışişleri Bakanı 'ın da sürpriz şekilde Türkiye'ye gelmesi, AB'nin özellikle Türkiye'nin bu yıl için beyan ettiği reform sürecine tam destek ve bu süreci samimi şekilde ele almada kararlılığının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE VİZE
Maas'la bugün öğle saatlerinde Dışişleri Bakanlığı'nda görüşecek olan Çavuşoğlu da, Türkiye'nin AB'den reform sürecine köstek değil destek olmasının beklediklerini ifade ederek özellikle 18 Mart 2016 tarihli mutabakatın güncellenmesi gerektiğine işaret etmişti. Bugünkü görüşmede 'nın güncellenmesinin en önemli gündem maddesi olması bekleniyor. Türkiye bu kapsamda Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması ile Gümrük Birliği'nin (GB) güncellenmesine öncelik verilmesini istiyor.

'nın özellikle vatandaşları doğrudan ilgilendiren vize muafiyetinde AB'den samimiyet beklediği ve bu konuda birkaç ülkenin keyfi siyasi engellemelerini kaldırması gerektiğine dair Maas'a mesaj vereceği öğrenildi. Maas'ın bu ziyaretinde Çavuşoğlu'nun 21 Ocak'ta 'de AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi , AB Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı 'le yapacağı görüşmelerde ele alınacak konuların da belirlenmesi bekleniyor. Bu trafik sonrası Türkiye-AB zirvesi için Michel ve Von der Leyen Türkiye'ye gelerek, Başkan Tayyip Erdoğan'la görüşecek.

YUNANİSTAN'LA GÖRÜŞMELER
Maas'ın ziyaretinde ele alınacak bir diğer konu da 'la Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan sorunlar olacak. Almanya, Türkiye'nin daveti üzerine Yunanistan'la 25 Ocak'ta 'da 5 yıl aradan sonra 61'inci turuyla yeniden başlayacak olan istikşafi görüşmelere tam destek veriyor. Çavuşoğlu da bu konuda tarihin belirlemesinden sonra Yunan mevkidaşı 'la görüşeceğini söylemişti. Bu hafta ayrıca Türk ve Yunan askeri heyetlerinin Doğu Akdeniz'deki sorunları ele almak için yeniden NATO Karargâhı'nda buluşmaları bekleniyor.

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