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Son dakika: 2021 yılı sınav takvimi açıklandı

Son dakika haberleri... Başkanı Aygün, 2021 yılı sınav takviminin açıklandığını duyurdu. Aygün YKS'nin TYT oturumunun 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumlarının 27 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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Son dakika: 2021 yılı sınav takvimi açıklandı

ÖSYM Başkanı Aygün, 2021 yılı sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden açıklandığını duyurdu.

Aygün, YKS'nin TYT oturumunun 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumlarının 27 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında, "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. RaptiyeTemel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, RaptiyeAlan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır." ifadelerine yer verdi.

ÖSYM, salgın tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen sınav tarihlerini açıkladı. ALES 21 Şubat'ta, YÖKDİL 28 Şubat'ta, KPSS DHBT 11 Nisan'da yapılacak.

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