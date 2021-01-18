18 Ocak 2021, Pazartesi
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Son dakika: Rasulayn'daki bombalı saldırıyla ilgili 9 kişi yakalandı

Şanlıurfa Valiliği, terör örgütü 'nın 'nin bölgesindeki saldırıyla ilgili 9 kişinin yakalandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Olayla ilgili olarak yerel adli makamlarla koordinasyon sağlanarak başlatılan tahkikat devam etmektedir." denildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 18.01.2021
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Son dakika: Rasulayn'daki bombalı saldırıyla ilgili 9 kişi yakalandı

Terör örgütü PK/YPG'nin Suriye'nin Rasulayn ilçesindeki bombalı saldırı hakkında çalışmalar sürüyor. Şanlıurfa Valiliği teröristlere yönelik operasyonda 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

"TAHKİKAT SÜRÜYOR"

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2 Ocak'ta Rasulayn ilçe merkezinde terör örgütü PKK/YPG tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü aracın patlatılması sonucu Suriyeli 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimiz koordinasyonunda jandarmamız tarafından danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk unsurlarınca başlatılan çalışmalar sonucunda, olayla ilgili olduğu değerlendirilen 9 şüpheli şahıs yakalanmış ve alınan ilk ifadelerinin ardından Rasulayn Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili olarak yerel adli makamlarla koordinasyon sağlanarak başlatılan tahkikat devam etmektedir."

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