Son dakika: Rasulayn'daki bombalı saldırıyla ilgili 9 kişi yakalandı

Terör örgütü PK/YPG'nin Suriye'nin Rasulayn ilçesindeki bombalı saldırı hakkında çalışmalar sürüyor. Şanlıurfa Valiliği teröristlere yönelik operasyonda 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

"TAHKİKAT SÜRÜYOR"

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2 Ocak'ta Rasulayn ilçe merkezinde terör örgütü PKK/YPG tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü aracın patlatılması sonucu Suriyeli 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimiz koordinasyonunda jandarmamız tarafından danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk unsurlarınca başlatılan çalışmalar sonucunda, olayla ilgili olduğu değerlendirilen 9 şüpheli şahıs yakalanmış ve alınan ilk ifadelerinin ardından Rasulayn Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili olarak yerel adli makamlarla koordinasyon sağlanarak başlatılan tahkikat devam etmektedir."