KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Bilindiği üzere ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlar ve tercihlerin sonuçları genellikle bir ay içerisinde belli oluyor. Buna göre, KPSS 2020/2 tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.