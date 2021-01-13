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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri KPSS 2020/2 atama sonuçları için geri sayım: ÖSYM KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son durum KPSS 2020/2 atama sonuçları için geri sayım: ÖSYM KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son durum 2020/2 tercih döneminde başvuru yapan binlerce vatandaş, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadrolarına atama yapabilmek için tercihler alındı. Tercih bildirimlerinin tamamlanmasının üzerinden bir hafta geçmesi ile birlikte heyecan daha da arttı. Atama bekleyen adaylar, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, KPSS 2020/2 atama sonuçları için tarih belli oldu mu? ÖSYM KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 13.01.2021 09:33
KPSS 2020/ atama sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından 2020/2 ile kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirme için 30 Aralık 2020 - 7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihler alındı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Heyecanla sonuçları bekleyen adaylar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, KPSS 2020/2 atama sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS tercih sonuçları için tarih açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Bilindiği üzere ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlar ve tercihlerin sonuçları genellikle bir ay içerisinde belli oluyor. Buna göre, KPSS 2020/2 tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
KPSS 2020/2 TERCİH ŞARTLARI NELERDİR?
İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara başvuramazlar.)
b) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.) c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.