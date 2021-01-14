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Haberler Galeri ÖSYM sınav takvimi: 2021 YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, MSÜ, ALES sınavları ne zaman yapılacak? Başvuru ve sınavlar...

ÖSYM sınav takvimi: 2021 YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, MSÜ, ALES sınavları ne zaman yapılacak? Başvuru ve sınavlar...

ÖSYM sınav takvimi yayımlandı mı? Yeni yıla girmemiz ile birlikte sınavların yapılacağı tarihler araştırılmaya başlandı. YKS, DGS, KPSS gibi sınavlara başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, ÖSYM'den gelecek açıklamaları takip ediyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? 2021 YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, MSÜ, ALES sınavları ne zaman yapılacak? Başvuru ve sınav tarihleri açıklandı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.01.2021 17:56 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 17:56
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ÖSYM sınav takvimi: 2021 YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, MSÜ, ALES sınavları ne zaman yapılacak? Başvuru ve sınavlar...

2021 YKS ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavların bu yıl hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Sınavlara başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru ve sınav tarihlerini araştırıyor. Yeni yıla girmemiz ve aşılama işlemlerinin başlaması ile birlikte sınav ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? 2021 YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, MSÜ, ALES sınavları ne zaman yapılacak? Başvuru ve sınav tarihleri açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM sınav takvimi: 2021 YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, MSÜ, ALES sınavları ne zaman yapılacak? Başvuru ve sınavlar...

ÖSYM 2021 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 yılında gerçekleştirilecek KPSS, DGS, YKS, ALES, MSÜ, YÖKDİL gibi sınavların başvuru ve sınav tarihi henüz belli olmadı. Koronavirüs salgınının seyrine göre ilerleyen günlerde sınav takviminin belirlenmesi bekleniyor. ÖSYM tarafından detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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ÖSYM sınav takvimi: 2021 YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, MSÜ, ALES sınavları ne zaman yapılacak? Başvuru ve sınavlar...

DGS: DİKEY GEÇİŞ SINAVI

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

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ÖSYM sınav takvimi: 2021 YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, MSÜ, ALES sınavları ne zaman yapılacak? Başvuru ve sınavlar...

KPSS HAKKINDA

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

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ÖSYM sınav takvimi: 2021 YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, MSÜ, ALES sınavları ne zaman yapılacak? Başvuru ve sınavlar...

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,