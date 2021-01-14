HaberlerGaleriÖSYM sınav takvimi: 2021 YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, MSÜ, ALES sınavları ne zaman yapılacak? Başvuru ve sınavlar...
ÖSYM sınav takvimi: 2021 YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, MSÜ, ALES sınavları ne zaman yapılacak? Başvuru ve sınavlar...
ÖSYM sınav takvimi yayımlandı mı? Yeni yıla girmemiz ile birlikte sınavların yapılacağı tarihler araştırılmaya başlandı. YKS, DGS, KPSS gibi sınavlara başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, ÖSYM'den gelecek açıklamaları takip ediyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? 2021 YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, MSÜ, ALES sınavları ne zaman yapılacak? Başvuru ve sınav tarihleri açıklandı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 14.01.2021 17:56Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 17:56