2021 YKS ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavların bu yıl hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Sınavlara başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru ve sınav tarihlerini araştırıyor. Yeni yıla girmemiz ve aşılama işlemlerinin başlaması ile birlikte sınav ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? 2021 YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, MSÜ, ALES sınavları ne zaman yapılacak? Başvuru ve sınav tarihleri açıklandı mı? İşte son gelişmeler...