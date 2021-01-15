Toplam vaka sayısının 2 milyon 373 bin 115 olduğu, bugün iyileşen 9 bin 109 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 246 bin 47'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,5, ağır hasta sayısının ise 2 bin 311 olduğu açıklandı.

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