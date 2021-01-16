Son dakika: Toplam can kaybı 2 milyonu geçti! Dünya genelindeki liste güncellendi
Son dakika haberi...Dünya genelinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 2 milyonu geçti. ABD'de toplam can kaybı 400 bini geçerken, bu ülkeyi Brezilya ve Hindistan takip etti. Koronavirüs nedeniyle hangi ülkede kaç kişi hayatını kaybetti?
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İRAN 56,717
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle can kaybı sayısı 2 milyonu geçti. Dünya genelinde en çok can kaybı yaşanan ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 683 artarak 401 bin 868'e yükseldi.
O EYALETLER ZİRVEDE
ABD'de Kaliforniya eyaleti 2 milyon 925 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 2 milyon 102 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 548 binden fazla vakayla Florida izliyor. Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 40 bin 641 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.
ABD 401,903
BREZİLYA 208,291
HİNDİSTAN 152,195
MEKSİKA 139,022
İNGİLTERE 87,295
İTALYA 81,325
FRANSA 69,949
RUSYA 65,085
İRAN 56,717
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