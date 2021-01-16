Son dakika: Toplam can kaybı 2 milyonu geçti! Dünya genelindeki liste güncellendi

O EYALETLER ZİRVEDE

ABD'de Kaliforniya eyaleti 2 milyon 925 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 2 milyon 102 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 548 binden fazla vakayla Florida izliyor. Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 40 bin 641 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.