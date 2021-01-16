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Son dakika: Toplam can kaybı 2 milyonu geçti! Dünya genelindeki liste güncellendi

Son dakika haberi... genelinde kaynaklı ölüm sayısı 2 milyonu geçti. 'de toplam can kaybı 400 bini geçerken, bu ülkeyi ve takip etti. Koronavirüs nedeniyle hangi ülkede kaç kişi hayatını kaybetti?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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Son dakika: Toplam can kaybı 2 milyonu geçti! Dünya genelindeki liste güncellendi

genelinde nedeniyle can kaybı sayısı 2 milyonu geçti. Dünya genelinde en çok can kaybı yaşanan 'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 683 artarak 401 bin 868'e yükseldi.

O EYALETLER ZİRVEDE

ABD'de Kaliforniya eyaleti 2 milyon 925 bini geçen sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 2 milyon 102 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 548 binden fazla vakayla Florida izliyor. Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 40 bin 641 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

ABD 401,903

BREZİLYA 208,291

HİNDİSTAN 152,195

MEKSİKA 139,022

İNGİLTERE 87,295

İTALYA 81,325

FRANSA 69,949

RUSYA 65,085

İRAN 56,717

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