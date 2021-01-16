16 Ocak 2021, Cumartesi
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Son dakika: MSB duyurdu: Doğu Akdeniz'de "Fiilî Silah Atış Eğitimleri" icra edildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Leventlerimiz Mavi Vatanımız için daima hazır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızca, Donanma Komutanlığının sevk ve idare ettiği  'Fiilî Silah Atış Eğitimleri' Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz’de gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 16.01.2021
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Son dakika: MSB duyurdu: Doğu Akdeniz'de Fiilî Silah Atış Eğitimleri icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de, 'Fiilî Silah Atış Eğitimleri' icra edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Leventlerimiz Mavi Vatanımız için daima hazır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızca, Donanma Komutanlığının sevk ve idare ettiği 'Fiilî Silah Atış Eğitimleri' Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirildi" denildi.



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