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MSB Sarıkamış Harekatı'na katılan askerlerin tarihi fotoğraflarını paylaştı

(), 1915'te 'na katılan Türk askerlerinin tarihi fotoğraflarını yayımladı. Bakanlık paylaşımda, "Harekat sırasında şehit düşen kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz, mekanları cennet olsun." ifadeleri yer aldı.

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Giriş Tarihi: 24.12.2020 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020
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MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'na katılan askerlerin karla kaplı dağlarda kayak takımlarıyla görüldüğü 4 fotoğraf yer aldı.

Sarıkamış Harekatı'nın 106'ncı yılı dolayısıyla yapılan paylaşımda, "Harekat sırasında şehit düşen kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz, mekanları cennet olsun." ifadelerine yer verildi.

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