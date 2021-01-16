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Son dakika: Katar uçağı Şanlıurfa’ya zorunlu iniş yaptı

'den 'a giden yolcu uçağı, yolculardan birinde göğüs ağrısı şikayeti görülmesi üzerine  'na zorunlu iniş yaptı. Koronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırılan yolcunun testi negatif çıktı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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Son dakika: Katar uçağı Şanlıurfa’ya zorunlu iniş yaptı

'nin başkenti 'dan dün 'ın başkenti 'ya giden 'na ait 787 tipi uçakla seyahat eden Katarlı yolcuda göğüs ağrısı şikayeti görülünce saat 15.35'te 'daki 'na zorunlu iniş yaptı.

Gümrük ve pasaport işlemleri yapılan yolcu, havalimanında görevli sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla 'ne kaldırıldı.

Hastanın uçağa binmeden önce yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı ve şu ana kadar hastada virüs belirtisine rastlanmadığı öğrenildi.

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen yolcu tedavisinin ardından uçuşunu tamamlamak üzere havalimanına götürüldü.


Öte yandan GAP Havalimanına zorunlu iniş yapan ise yapılan işlemlerinin ardından yeniden havalanarak seferine devam etti.

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