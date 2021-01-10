10 Ocak 2021, Pazar
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Son dakika: MSB: Karadeniz’in Fatihleri bir arada!

Son dakika haberi... (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden TCG FATİH fırkateyni ve gemisinin faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

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Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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Son dakika: MSB: Karadeniz’in Fatihleri bir arada!

'nin 'da çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de askeri ve ekonomi alanda boy gösteren gemilerimiz Türkiye'nin gücünü ortaya koyuyor.

, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Karadeniz'in Fatihleri bir arada!" mesajını verdi.

MSB, "Son olarak Karadeniz Uyumu Harekâtı kapsamında görev icra eden TCG FATİH fırkateynimiz; TÜRKALİ-1 sahasında çalışmalarına devam eden FATİH sondaj gemimize refakat ve koruma görevine devam ediyor." dedi.

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