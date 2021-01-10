Son dakika: MSB: Karadeniz’in Fatihleri bir arada!
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı üzerinden TCG FATİH fırkateyni ve FATİH sondaj gemisinin faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.
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Türkiye'nin Mavi Vatan'da çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de askeri ve ekonomi alanda boy gösteren gemilerimiz Türkiye'nin gücünü ortaya koyuyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Karadeniz'in Fatihleri bir arada!" mesajını verdi.
MSB, "Son olarak Karadeniz Uyumu Harekâtı kapsamında görev icra eden TCG FATİH fırkateynimiz; TÜRKALİ-1 sahasında çalışmalarına devam eden FATİH sondaj gemimize refakat ve koruma görevine devam ediyor." dedi.
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