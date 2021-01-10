Son dakika: MSB: Karadeniz’in Fatihleri bir arada!

MSB, "Son olarak Karadeniz Uyumu Harekâtı kapsamında görev icra eden TCG FATİH fırkateynimiz; TÜRKALİ-1 sahasında çalışmalarına devam eden FATİH sondaj gemimize refakat ve koruma görevine devam ediyor." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN