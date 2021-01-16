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Son dakika: Başkan Erdoğan: Bu yatırımlar inşallah gücümüze güç katacak

Başkan , "'da tamamlanan enerji ve tabii kaynaklar projelerini hizmete alacağız. Enerji konusunun dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olduğu böylesine kritik bir dönemde, bu yatırımlar inşallah gücümüze güç katacak." dedi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan: Bu yatırımlar inşallah gücümüze güç katacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinde bugün açılışı yapılacak olan Manisa'daki enerji yatırımlarıyla ilgili bir mesaj paylaştı.

"Günaydın kıymetli kardeşim." ifadesiyle mesajına başlayan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

BU YATIRIMLAR İNŞALLAH GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAK

"Hafta sonunuzun mutlu ve huzurlu geçmesi en büyük temennim. Bugün İstanbul'dan Manisa'ya canlı bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Öğleden sonra saat 2'de başlayacak programla, Manisa'da tamamlanan enerji ve tabii kaynaklar projelerini hizmete alacağız.

Enerji konusunun dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olduğu böylesine kritik bir dönemde, bu yatırımlar inşallah gücümüze güç katacak. Türkiye'nin daha da büyümesi, güçlenmesi, tam bağımsız ve müreffeh yarınlara emin adımlarla ilerlemesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum."

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